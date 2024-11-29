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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, Kardeşliği Dinamitlemede Öncü Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün kardeşliği dinamitleme çabalarının başını çektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, Kardeşliği Dinamitlemede Öncü Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini hedef alan dinamitleme girişimlerinde FETÖ'nün daima öncülük ettiğini ifade etti.

Kardeşliğe Yapılan Saldırılar

Erdoğan, bu tür çabaların, toplumun birliğini ve beraberliğini zedelemeyi hedeflediğini vurgularken, FETÖ'nün bu konudaki rolünü eleştirdi.

Bu açıklamalar, ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik artan tehditler karşısında dikkat çekici oldu. Erdoğan, toplumun huzurunu koruma konusundaki kararlılığını yineleyerek milletin kardeşliğine yapılan bu tür saldırılara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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