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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki Katliamda 50 Bin Şehit ve %70'i Kadın ile Çocuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 50 bin Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki Katliamda 50 Bin Şehit ve %70'i Kadın ile Çocuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlara dair çarpıcı veriler paylaştı. Erdoğan, bu saldırılarda bugüne kadar %70'inin kadın ve çocuk olduğu belirlenen 50 bin Filistinlinin şehit olduğunu vurguladı.

İnsani Kriz ve Uluslararası Tepki

Erdoğan, uluslararası toplumun bu insani krize daha fazla dikkat çekmesi gerektiğinin altını çizerken, uluslararası barış ve insani değerlerin korunmasını isteyen mesajlar verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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