Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki Katliamda 50 Bin Şehit ve %70'i Kadın ile Çocuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlara dair çarpıcı veriler paylaştı. Erdoğan, bu saldırılarda bugüne kadar %70'inin kadın ve çocuk olduğu belirlenen 50 bin Filistinlinin şehit olduğunu vurguladı.

İnsani Kriz ve Uluslararası Tepki

Erdoğan, uluslararası toplumun bu insani krize daha fazla dikkat çekmesi gerektiğinin altını çizerken, uluslararası barış ve insani değerlerin korunmasını isteyen mesajlar verdi.

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