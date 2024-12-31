Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki Katliamların Son Bulması İçin Çaba Sarf Ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında 15 aydır devam eden katliamların son bulması için yoğun gayret sarf ediyoruz" dedi. Bu açıklama, Türkiye'nin Filistin konusunda yürüttüğü uluslararası diplomatik çabaların önemini bir kez daha vurguladı.

Barış Arayışı

Erdoğan, Gazze'deki çatışmaların sona ermesi ve barışın tesis edilmesi için tüm olanakları seferber ettiklerini ifade etti. Türkiye'nin, Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini belirtti.