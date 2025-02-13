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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gazze Gazzeli Kardeşlerimizindir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze konusunda güçlü ifadelerle Gazzeli kardeşlerinin yanında olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gazze Gazzeli Kardeşlerimizindir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir. İnşallah ebediyyen de öyle kalacaktır," ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin Gazze'nin haklarını savunma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası arenada Filistin halkına olan desteğinin altını çizerken, Erdoğan'ın bu konudaki tutumunu güçlendirdi. Gazzeli kardeşlerin yanında olmanın önemine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Gazze'nin savunucusu olacağını vurguladı.

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