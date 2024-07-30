Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'yi İnhar Kampına Benzetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki durumu eleştirerek, uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'yi İnhar Kampına Benzetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde artan şiddet olayları ve Gazze'deki insani kriz hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Erdoğan, "Geçtiğimiz yüzyılın en lanetli figürü olan Hitler'i gölgede bırakacak bir barbarlığa imza attılar" diyerek, yaşanan durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Gazze'nin Durumu

Erdoğan, Gazze'nin bugünkü halinin "dünyanın en büyük imha kampına dönüşmüş olduğunu" belirterek, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi. Bu ifadeleriyle, bölgede yaşanan insani krizlere vurgu yapmak istedi.

Bu açıklamalar, Gazze'de süregelen çatışmaların ve sivil halkın maruz kaldığı zorlukların arttığı bir döneme denk geliyor. Erdoğan, aynı zamanda dünya genelinde bu duruma karşı ortak bir tepkinin oluşması gerektiğini savundu.

İLGİLİ HABERLER

Kamuya Ağustos ayında dev memur ve personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu, KPSS'li KPSS'siz memur olma imkanı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

Üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi! 4000 TL burs başvuru ekranı açıldı

Taşıt kredisinde bir devir kapandı! Dacia Finans'ınn 48 ve 60 ay vade seçeneği ile hayalinizdeki Dacia'ya sahip olun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Taşıt kredisinde bir devir kapandı! Dacia Finans'ınn 48 ve 60 ay vade seçeneği ile hayalinizdeki Dacia'ya sahip olun

Yapı Kredi’den büyük fırsat 9 taksit kampanyası!

Türkiye İş Bankası'ndan kelepir daire satışı! 3+1 dairenin fiyatını görünce şok olacaksınız

Üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi! 4000 TL burs başvuru ekranı açıldı

Kamuya Ağustos ayında dev memur ve personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu, KPSS'li KPSS'siz memur olma imkanı

Apple kullancılarına ücretsiz iPhone AI (Yapay Zeka) yükseltmesini erken açtı

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun

SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda