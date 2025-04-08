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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Sert Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik eleştirilerin yanı sıra, AK Parti'nin hedeflerini ve toplumsal birlikteliği vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Sert Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Sert Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, 23 yıldır sürdürdükleri gönül diliyle iletişimi vurguladı. Erdoğan, 'Husumetin ve öfkenin diliyle değil, gönül diliyle konuşacağız' ifadesini kullandı.

Toplantıda CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, partinin geleneksel tutumlarını eleştirdi. Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tutumunun, milletin değerlerine yakışmadığını ve demokrasiye büyük bir haksızlık teşkil ettiğini ifade etti. Erdoğan, 'Bu rezillik, sadece demokratik sürece değil, CHP'ye oy veren vatandaşlara da bir haksızlık ve hürmetsizliktir' dedi.

CHP'nin Faşist Zihniyeti

Erdoğan, CHP'nin yıllar içinde değişmediğini ve hala liberter demokrasinin gerekliliklerini kabul edemediğini belirtti. 'Son üç haftada yapılanlar, 1940'ların Halk Partisi'nin ruhunu yeniden canlandırdı' diyen Erdoğan, CHP'nin gelip geçen her liderinin aynı anlayışla hareket ettiğini söyledi.

Konuşmasında Erdoğan, muhalefetin sevgi ve kardeşlik dilinden uzaklaştığını ifade ederek, AK Parti'nin sağduyulu bir şekilde yürüyüşünü sürdüreceğini belirtti. 'Öfkeye kapılmayın, yine kazanacağız. Bu saldırgan söylemler, geçmişte olduğu gibi tekrar kaybedecekler' şeklinde konuştu.

Kardeşlik Vurgusu ve Gelecek Hedefleri

Erdoğan, geleceğin teminatı gençlere hitap ederek, AK Parti’nin toplumun tüm kesimlerine hizmet edeceğini ve sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler konusunda hassas davranacağını vurguladı. 'Çocuklarımızın en güvende hissettiği iller olmalıyız' diyerek belediye başkanlarına talimatlar verdi.

Türkiye'nin ve milletin meselelerine duyarlılıkla yaklaşacaklarını belirten Erdoğan, diğer bakanlıklarla işbirliği yaparak çözüm önerileri geliştireceklerini ifade etti. 'Bu sorunları hep beraber aşacağız. Milletimiz inatlaşmadan kazanmaya devam edecek' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, 'Rabbim bizi millete hizmet yolundan ayırmasın' diyerek birlik ve beraberlik mesajını güçlü bir şekilde iletti.

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