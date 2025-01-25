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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Iftira ve Karalamalara Prim Vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftira ve karalamalara karşı duracaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Iftira ve Karalamalara Prim Vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde artan iftira ve karalama kampanyalarına dikkat çekerek, "İftira atarak, çamur atarak, karalayarak, mugalatayla, kayıkçı kavgalarıyla üzerimize gelenlere prim vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu tür yaklaşımların sadece toplumda kutuplaşmayı derinleştireceğini vurgulayarak, birlik ve beraberliğin önemine değindi. Ülke olarak ortak hedeflere ulaşmak için daha fazla dayanışma içinde olunması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, bu tür olumsuz girişimlere karşı duruşlarının devam edeceğini belirtti.

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