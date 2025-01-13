Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 Mesaisi 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' Kitabında Toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 çalışmaları, İletişim Başkanlığı'nın yayımladığı 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabında bir araya getirildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 Mesaisi 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' Kitabında Toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 Programı Kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında yurt içi ve yurt dışındaki tüm programları, temasları ve çalışmaları, İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabında toplandı. Bu kitabın, 2020-2023 yılları için hazırlanan kitap serisinin devamı niteliğinde olduğu bildirildi.

'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'aşkınan koşan yorulmaz' şiarıyla hayata geçirdiği mücadeleyi gözler önüne seriyor. Kitapta Erdoğan'ın 2024 yılında gerçekleştirdiği 18 ülke ziyareti, 16 zirveye katılımı, 141 yerli ve yabancı konuk ağırlaması, 63 yurt dışı görüşmesi, 98 telefon diplomasisi ile 38 büyükelçi güven mektubu kabulü gibi önemli veriler yer alıyor.

Ayrıca kitapta, Erdoğan'ın yurt içinde gerçekleştirdiği 72 ziyaret, 45 açılış ve tanıtım ile 13 ödül törenine katıldığı da fotoğraflarla kronolojik olarak sunuluyor. Bu eser, Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen yerli ve milli projeler gibi hizmetleri içermesi açısından da önemli bir arşiv çalışması özelliği taşıyor.

Yoğun Diplomasi Trafiği ve Lider Diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılındaki yoğun diplomasi trafiği, Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabında detaylı bir şekilde anlatılıyor. Yurt dışı temaslarını, katıldığı uluslararası zirveleri ve ülke ziyaretlerini içeren bu çalışma, Erdoğan'ın güçlü liderliğini ve girişimci diplomasi vizyonunu vurguluyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabı değerlendirerek, "Türkiye Yüzyılı'nın sağlam temellerini atan ve milletin hayallerini gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımızın 2024 yılında millete hizmet yolunda attığı her adımı Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabında bir araya getirdik" ifadelerini kullandı.

Altun, ayrıca bu kitabın, lider diplomasisinin zirve örneklerinden biri olduğunu ve Türkiye'nin geleceğine yönelik var gücüyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında yurt...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında yurt içi ve yurt dışındaki tüm programlarının, temaslarının ve çalışmalarının yer aldığı "Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabı yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında yurt...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında yurt içi ve yurt dışındaki tüm programlarının, temaslarının ve çalışmalarının yer aldığı "Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabı yayınlandı.

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