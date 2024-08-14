Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin 23. Yıldönümündeki Konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 23. Yıl Dönümünde Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 23. kuruluş yıl dönümünde önemli mesajlar verdi. Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin milli çıkarların korunması konusunda birleşmesi gerektiğini vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Erdoğan, "Milli çıkarlarımızı koruma ve savunma noktasında hep beraber kararlılık göstermemiz gerekiyor. Hangi siyasi görüşe mensup olursak olursak, hepimiz aynı gemideyiz" ifadesini kullandı. Türkiye'nin karşılaştığı zorlukların yeni bir siyasete ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Özgürlük ve Değişim Mesajları

Başörtüsüne yönelik yaklaşımlar ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Artık birçok kesim için başörtüsü 'öcü' olmaktan çıkmıştır. Türkiye, bu özgürlük konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir." dedi.

İktidar ve Muhalefet İlişkisi

Erdoğan, muhalefetin de değişimi benimsemesi gerektiğini belirterek, "Millete tepeden bakanları her seçimde yenilgiye uğratarak, milli iradeyle barışmaya mecbur bıraktık" dedi.

Dış Politika ve Terörle Mücadele

Erdoğan, dış politikada daha proaktif bir tutum benimseneceğini ifade ederek, "İsrail'in bölgeyi ateşe verme çabalarının önünde duracağız" şeklinde konuştu. Ayrıca, terörle mücadele konusunda elde edilen başarıları vurguladı.

Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Süreci

Cumhurbaşkanı, ekonomideki zorlukların farkında olduklarını ve enflasyonun düşmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Yeni Katılımlar ve Program Notları

Program sonunda, AK Parti'ye katılan 13 belediye başkanı ile 2 milletvekiline rozetleri takdim edildi. Ayrıca, etkinlikte partiye ait videolar gösterildi ve kutlama şarkıları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda AK Parti'ye hizmet edenlere şükranlarını sundu ve önümüzdeki dönem için kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.