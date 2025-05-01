Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşçi ve İşveren Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşçi ve İşveren Temsilcilerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan, toplantıda, işçi ve işverenlerin refah seviyelerinin artırılması için son 23 yılda çeşitli yasa ve mevzuat düzenlemeleri yapıldığını vurguladı.

İşçinin Emeklerinin Değeri

Erdoğan, “Tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.” diyerek, ülkenin büyümesi için çalışan herkese şükranlarını sundu. Emeğin büyük bir inanç ve kültür değeri taşıdığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, tarih boyunca emek vermenin önemini vurguladı.

Sendikaların Güçlendirilmesi

Erdoğan, 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan ederek sendikaların ve toplu iş sözleşmelerinin güçlendirilmesi için önemli adımlar attıklarını söyledi. “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nu revize ederek toplu sözleşme sistemini daha kuşatıcı hale getirdik.” dedi.

Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi

Cumhurbaşkanı, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan iyileştirmeler ve kamu görevlilerine sağlanan toplu sözleşme hakları hakkında bilgi vererek, “Belediyelerde çalışan taşeron işçilere kadro imkanı tanıdık.” ifadelerini kullandı.

Hedef: Türkiye Yüzyılı

Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı'nı 'Emeğin ve Alın Terinin Yüzyılı' yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.” sözleriyle geleceğe dair umutlarını dile getirdi. Çalışma ve sosyal güvencelerin güçlendirilmesine yönelik kararlılığını yineledi.

Destek Mesajları

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve işçi temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol 5) ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağ 4), programda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sol 5) ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağ 4), programda yer aldı.