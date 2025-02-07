Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a 3.8 Trilyon Lira Kamu Yatırımı Yapıldığını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'a Dev Yatırımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a yapılan yatırımlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbul'a son 22 yılda güncel rakamlarla toplamda 3 trilyon 850 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapıldığını belirtti.

İstanbul'un Gelişimi İçin Önemli Adımlar

Bu yatırımların, kentin altyapısından eğitimine, sağlıktan ulaşım sistemlerine kadar pek çok alanda önemli gelişmelere kapı araladığını ifade eden Erdoğan, İstanbul'un gelişimine yönelik projelerin devam edeceğini vurguladı.