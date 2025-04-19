Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM Genel Kurulu'nda Kadın-Erkek Eşitliğine Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM Genel Kurulu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kadın ve erkeği ayrıştırarak rakip hale getiren zihniyetin kendi medeniyetine ait olmadığını vurguladı. Erdoğan, "Fıtraten kadın ve erkekten oluşan insanı ayrıştırarak birbirine rakip ve hatta düşman yapma zihniyeti bizim medeniyetimize ait değildir. Kadını ve erkeği karşı karşıya getiren anlayış asırlarca yönünü şaşırmış bir vaziyette insanlığa en karanlık deneyimleri yaşatan Batı'ya aittir." dedi.

Genel Kurul'un Hayırlı Olmasını Diledi

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda, Erdoğan, bu etkinliğin ülkeye, millete ve kadınlar için hayırlara vesile olmasını ümit etti. Ayrıca, KADEM çatısı altında çalışanlara teşekkür eden Erdoğan, görevini devreden Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile yönetim kurulu üyelerine emeklerinden dolayı minnettarlığını sundu.

Yeni Başkan Canan Sarı'ya Başarı Dilekleri

Erdoğan, KADEM Başkanlığına yeni seçilen Canan Sarı ve ekibine de başarılar dileyerek, "Hep olduğu gibi bundan sonra da 'hayra destek, şerre engel olmaya matuf' tüm çabalarınızda yanınızda olmayı, sizlere her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Demokrasinin Gerçek Anlamında Kazanılması Gerekiyor

Vakfın, ülkenin iki önemli meselesini bir araya getirerek insanın özüne dair hayırlı bir görev üstlendiğini belirten Erdoğan, demokrasi anlayışının Batı'nın boyunduruğundan kurtarılması gerektiğini ifade etti. "Kadın haklarıyla ilgili Batı patentli kampanyalara da aynı zaviyeden bakmalıyız," diyen Erdoğan, inanç ve kültürlerindeki erkek-kadın eşitliğine dikkat çekti.

Batı Değerlerinin Gerçek Yüzü

Erdoğan, son dönemlerde yaşanan olayların, "Batı değerleri" olarak adlandırılan kavramların ne kadar boş olduğunu gösterdiğini belirtti. Bunun sonucunda Batı'nın ahlaki üstünlüğünün zayıfladığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin hakiki manada bir hak ve özgürlük meşalesi kazandırma sorumluluğunu taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve katılımcılar fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve katılımcılar fotoğraf çektirdi.