Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Resmi Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te Resmi Törenle Ağırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak amacıyla Kırgızistan’ın Bişkek şehrine ziyaret gerçekleştirdi. Burada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi bir karşılama töreni ile ağırlandı.

Törende Dikkat Çeken Detaylar

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde, aracını atlı askerler selamladı. Tören, her iki liderin yerlerine oturmasının ardından iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından tören mangasını selamlayarak, heyetleri birbirine takdim etti. İkili görüşmenin öncesinde, askeri geçidi izlemek üzere birlikte alanda bulundular.

Ekibin Katılımı

Törene, Türkiye’nin önemli bürokratları da katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi isimlerin yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da tören alanında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağda) tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (solda), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağda) tarafından resmi törenle karşılandı.