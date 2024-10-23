Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile Türkiye-Venezuela İlişkilerini Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro'dan İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, BRICS Zirvesi çerçevesinde, Kazan EXPO'da basın mensuplarına kapalı olarak yapıldı.

Toplantıya Bakanlar da Katıldı

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılım sağladı. Toplantıda, Türkiye ile Venezuela arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı.

İşbirliğini Geliştirme Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda çeşitli alanlarda önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, işbirliğinin daha da ilerletilmesi için gerekli adımların atılmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Uluslararası Güvenlik Endişesi

Erdoğan ayrıca, İsrail’in artan saldırganlığına dikkat çekerek, bunun sadece Orta Doğu’nu değil, tüm dünyayı tehdit ettiğini vurguladı. Uluslararası toplumun bu durumu durdurmak için acil ve etkili önlemler alması gerektiğini ifade etti.