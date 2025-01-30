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Cumhurbaşkanı Erdoğan MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 20:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hacımüftüoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin detaylara yer verildi. Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu (solda) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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