Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis Gemisi ile Somali'ye Danıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'deki Proje İçin Destek Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin kaptanı Yaşar Özkan ile telefonla görüştü. Erdoğan, Somalili kardeşlerle önemli bir adım atacaklarına inandığını belirtti.

Firkateyn Komutanı ve Mürettebatla Görüşmeler

İstanbul Boğazı'nda Oruç Reis'in uğurlama töreninde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir firkateynin komutanıyla da konuşan Erdoğan, "Yolunuz açık olsun. Türkiye-Somali kardeşliği için önemli bir dönüm noktası olacak." dedi. Erdoğan, mürettebata güvendiğini dile getirdi.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin kaptanı Yaşar Özkan, Erdoğan ile görüşmesinde, "19 gün sürecek bu yolculukta 23 Ekim'de Mogadişu açıklarında olmayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Güven ve Destek Vurgusu

Özkan, Türk denizciliği için bu projenin büyük bir onur olduğunu ve ülkenin kendi imkanlarıyla dünya sahnesinde bayrağı dalgalandıracağını belirtti. Erdoğan, "Somalili kardeşlerimizle önemli bir adım atacağımıza olan inancım tamdır. Sizlere güveniyorum" açıklamasında bulundu. Son Temenniler ve İyi Dilekler

Erdoğan, görüşmenin sonunda, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diyerek Özkan'a iyi dileklerde bulundu. Özkan da, "Allah hepimizin yardımcısı olsun" diye yanıtladı.