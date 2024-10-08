Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ın Cenazesine Katıldı

Recai Kutan'ın Cenaze Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı Recai Kutan'ın cenaze törenine katıldı. 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için Ankara'da Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazının ardından bir cenaze töreni gerçekleştirildi.

Taziyeler İletildi

Törene katılan Erdoğan, Kutan’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Mehmet Görmez dua ederek katılımcılardan helallik istedi.

Kutan'ın Son Yolculuğu

Kutan'ın cenazesi, namazın ardından aile kabristanında toprağa verildi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Ankara Valisi Vasip Şahin gibi önemli isimler de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yer aldı.