Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de Kalıcı İstikrar İçin Silahlı Gruplar Olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması için Suriye ordusu dışındaki silahlı grupların varlığının sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de Kalıcı İstikrar İçin Silahlı Gruplar Olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması gerektiğini belirterek, bu doğrultuda hayati bir adım attı. Erdoğan, özellikle Suriye ordusu dışındaki silahlı grupların bölgede varlığının sona ermesi gerektiğine dikkat çekti.

Silahlı Grupların Olmaması Kritik

Erdoğan, Suriye’nin yeniden inşa sürecinin ve kalıcı barış ortamının, bu silahlı grupların ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Bu açıklamalar, uluslararası toplumun da dikkatini çekerken, Suriye’deki siyasi çözüm için önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

Bu bağlamda, Suriye’deki güvenlik ve istikrarın sağlanması adına atılacak adımların hayati öneme sahip olduğu ifade edildi. Erdoğan’ın açıklamaları, bölgedeki dinamiklerin yeniden değerlendirilmesine de yol açabilir.

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