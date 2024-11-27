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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Silahlı Kuvvetleri Milletin Ordusudur

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletin ordusu olduğunu vurguladı ve bu kurumun ulusun gururu olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Silahlı Kuvvetleri Milletin Ordusudur

Erdoğan'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemine değinerek, "Bu ordu bir zümrenin, bir partinin değil milletin ordusudur" dedi.

Erdoğan, konuşmasında TSK'nın, Peygamber ocağı olduğunu ve milletin gurur kaynağı olduğunu belirtti. Bu ifadeleriyle, Türk ordusunun milli birliğin ve beraberliğin sembolü olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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