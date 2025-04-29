Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya İş Forumu'nda Ekonomi Vurgusu Yaptı

Türkiye-İtalya İş Forumu'nda Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomi programını kararlılıkla uyguladığını belirterek, "Bundan da inşallah geri adım atmayacağız," dedi.

Etkinlik, Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İtalya Dışişleri Bakanlığı ve İtalyan Ticaret Ajansı tarafından düzenlendi. Erdoğan, konuşmasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye nazik misafirperverliği için teşekkür etti.

Ekonomik İlişkilerde İlerleme

2008'de başlayan hükümetlerarası zirve mekanizmasının, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik alanda da önemli ilerlemelere yol açtığını vurguladı. İş insanlarının girişimlerinin bu başarıda büyük rol oynadığını söyleyen Erdoğan, ortaklıkların daha ileri seviyelere ulaşacağına inandığını ifade etti.

Gümrük Tarifeleri ve Ekonomi Yönetimi

Ekonomide korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemden geçildiğini kaydeden Erdoğan, "Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan karşılıklı restleşmeleri hep beraber takip ediyoruz," dedi. Ülkemiz ekonomisinin bu dinamik atmosferi başarıyla yöneteceğine inandığını vurguladı.

Türk Ekonomisinin Direnci

Mevcut ekonomik koşullara rağmen, Türkiye ekonomisi'nin büyümeye devam ettiğini belirten Erdoğan, 2023 yılındaki depremin maliyetinin 104 milyar doları bulduğunu hatırlatarak, yaraların hızla sarıldığını ifade etti.

İhracat Hedefleri ve Gelişmeler

Erdoğan, yeni hedeflerin sırasıyla 2024 yılında 262 milyar dolar ihracat ve savunma sanayii ihracatının 7 milyar 154 milyon dolara ulaşması olduğunu belirtti. Bunun yanında, Türk firmalarının İtalya'yı Avrupa pazarına açılan kapı olarak görmesini, İtalyan firmalarının da Türkiye'yi yeni pazarlar için bir kapı olarak değerlendirmesini istedi.

Ticaret Hacmi ve Yatırım Fırsatları

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2020 yılında 17,3 milyar dolar iken, 2024'te 32 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Erdoğan, yeni ticaret hedefinin 40 milyar dolar olarak belirlendiğini ifade etti.

Yatırımcılar İçin Çekim Merkezi Türkiye

Türkiye'deki mevcut 1500 İtalyan şirketine ilave olarak daha fazla yatırımcıyı görmek istediklerini dile getiren Erdoğan, özellikle yeşil enerji ve dijital teknolojiler alanlarında ortak çalışmalar yapılmasını önerdi.

Vize Sorunlarına Dikkat Çekti

Türkiye-İtalya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin önemi üzerinde duran Erdoğan, iş dünyasının vize gibi zorlukların üstesinden gelinmesi gerektiğine işaret etti. İtalyan iş çevrelerinin, Avrupa Birliği kurumları nezdinde bu konunun gündeme getirilmesinin iki taraf için yararlı olacağını belirtti.

Erdoğan, forumun yeni ortaklıklar ve işbirliklerine vesile olacağına inandığını son olarak ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da Türkiye-İtalya İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da Türkiye-İtalya İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.