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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İlk Yüzer Gaz Platformunu Uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi'yi Karadeniz'e uğurladı. Platform, gaz üretimini iki katına çıkaracak.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İlk Yüzer Gaz Platformunu Uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi’yi, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası’na uğurladı.

Karadeniz'deki bu önemli adım, doğal gaz üretimini iki katına çıkarma hedefiyle hayata geçirildi. Erdoğan, bu etkinlik sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden platforma el sallayarak veda etti.

Tören, mehter ekibi eşliğinde coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek gibi önemli isimler de bu önemli etkinlikte yer aldı.

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Boğaz'dan geçişini 11 saatte tamamlaması planlanan Osman Gazi, 1 Haziran’da Filyos Limanı’na yanaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'yi Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'na uğurladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'yi Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'na uğurladı.

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