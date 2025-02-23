Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Terör Sorununa Yeni Bir Yaklaşım Gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir dünya düzeni kurulurken Türkiye'nin terör sorunlarını çözmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Terör Sorununa Yeni Bir Yaklaşım Gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörizmin Türkiye'nin başlıca sorunlarından biri olduğunu ve bu konuda radikal adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Dünya genelinde değişim yaşanırken Türkiye'nin de safralarından kurtulması gerektiğine dikkat çekti.

Yeni Bir Döneme İhtiyaç Var

Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Yeni bir dünya kurulurken, terör belası başta olmak üzere bu tür sorunlarla yüzleşme zamanı geldi. Türkiye, geçmişte yaşadığı sıkıntılardan ders almalı ve geleceğini bu doğrultuda şekillendirmelidir” diye belirtti. Bu bağlamda, Türkiye'nin kendi iç güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almasının önemini vurguladı.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamaları, ülkenin terörle mücadele stratejisini yeniden gözden geçirmesi gerektiğine işaret ediyor.

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