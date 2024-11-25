Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Ceza Mahkemesi Kararı Netanyahu İçin Tehlike

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UCM Kararına Sert Tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Tel Aviv yönetimi için aldığı tutuklama kararını eleştirdi.

Erdoğan, "UCM'nin tutuklama kararı, Netanyahu ve katliam şebekesi için çember giderek daralmaktadır. Bu karar, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili önemli bir adım olarak değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı, bu durumun uluslararası adaletin sağlanması adına kritik bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Daha fazla insanın hayatına mal olacak eylemler bir an önce durmalı. Bu tür suçların yanına kâr kalmaması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamaları, dünya genelinde dikkat çekti ve UCM'nin kuzeydeki siyasi çalkantılara karşı nasıl bir tutum alacağı merak konusu oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.