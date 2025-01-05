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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Eserler ve Hizmetler İçin Kongreler Şahlanış Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelerin ülkeye yeni eserler kazandırma ve hizmet verme amacında olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Eserler ve Hizmetler İçin Kongreler Şahlanış Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kongre Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongrelerinde yaptığı konuşmada, ülkeye kazandıracak daha çok eserlerinin ve millete verecek çok hizmetlerinin bulunduğunu belirtti. Erdoğan, bu süreçlerin bir şahlanış ve enerji yenileme zemini olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Erdoğan, "Kongrelerimizi yalnızca bir toplantı olarak görmüyoruz; bu, birlikte daha büyük projelere imza atmanın başlangıcıdır. Ülkemizin yarınlarını inşa etmek için sürekli daha ileriye gitmemiz gerektiğine inanıyoruz," şeklinde konuştu.

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