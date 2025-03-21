Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni haritalar çizenler emellerine ulaşamayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası arenada yaşanan gerginliklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Kendilerince yeni haritalar çizenler, kirli ve sinsi emellerine Allah'ın izniyle ulaşamayacaklar" şeklinde konuşarak, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehditleri ve bu tehditlere karşı duruşu hakkında net bir mesaj verdi.

Erdoğan, bu sözleriyle, ülkemizin bağımsızlığına ve ulusal egemenliğine yönelik saldırılara karşı kararlı bir duruş sergiledi. Ayrıca, birliğin ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin bu zorlukları aşabileceğine olan inancını dile getirdi.