Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni haritalar çizenler emellerine ulaşamayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kirli hedefleri olanlara karşı güçlü bir mesaj vererek, Allah'ın izniyle başarılı olamayacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni haritalar çizenler emellerine ulaşamayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası arenada yaşanan gerginliklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Kendilerince yeni haritalar çizenler, kirli ve sinsi emellerine Allah'ın izniyle ulaşamayacaklar" şeklinde konuşarak, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehditleri ve bu tehditlere karşı duruşu hakkında net bir mesaj verdi.

Erdoğan, bu sözleriyle, ülkemizin bağımsızlığına ve ulusal egemenliğine yönelik saldırılara karşı kararlı bir duruş sergiledi. Ayrıca, birliğin ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin bu zorlukları aşabileceğine olan inancını dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni haritalar çizenler emellerine ulaşamayacak'

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