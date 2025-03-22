Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz Binlerce Genç Hakkının Yendiği Diploma Sahtekarlığına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftarında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de düzenlenen AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma sahtekarlığı dahil ortaya akıl, vicdan ve ahlak sınırlarını aşan bir sürü pislik saçılıyor. Sağdan, soldan balya balya paralar, dolarlar, avrolar fışkırıyor, yüzlerce milyar liralık korkunç bir vurgundan bahsediliyor." dedi.

Ramazan Ayının Anlamı

Ramazan ayının, oruç ibadetiyle birlikte kendileri için bir kucaklaşma vesilesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, bu dönemde biriktirdikleri muhabbetin yılın geri kalanında millete hizmet aşkını canlı tutacağını ifade etti. Erdoğan, tüm teşkilatlar olarak ramazan ayını layıkıyla geçirmeye gayret ettiklerini vurguladı.

İstanbul İl Teşkilatı’nın Faaliyetleri

Erdoğan, İstanbul İl Teşkilatı'nın ramazan boyunca 39 ilçede yaptığı çalışmalara dikkat çekerek, "İhtiyaç sahiplerinin imdadına koştuk. Ramazanın dayanışma iklimini yeşerttik." dedi. Ayrıca, gençlik ve kadın kollarındaki çalışmalar için teşekkürlerini iletti.

Yolsuzluk ve Terör İddiaları

Erdoğan, muhalefetin yolsuzluk iddiaları üzerinden milleti provoke etmeye çalıştığını iddia ederek, "Önlerine gelene hakaret etmekten, sokak terörüyle milli iradeyi baskı altına almaya kadar her türlü yolu deniyorlar." şeklinde konuştu.

CHP'ye Yönelik Eleştiriler