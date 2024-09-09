Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yeni Eğitim Yılını Kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte sosyal medya üzerinden önemli bir mesaj paylaştı.

Mesajında Eğitim Vurgusu

Yılmaz, mesajında, "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim, sadece çocuklarımızın bireysel gelişiminin değil, toplumsal kalkınmamızın da en önemli yapı taşıdır," ifadelerini kullandı.

Tüm Eğitim Camiasına Başarı Diledi

Birçok aile ve öğretmenin merakla beklediği yeni eğitim yılıyla ilgili Yılmaz, "Bu vesileyle tüm eğitim camiamızın sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum," diyerek tüm katılımcılara başarı ve sağlık dileklerini iletti.