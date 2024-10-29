Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Cumhuriyet Bayramı'na Özel Mesaj

Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, mesajında Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Geçmişten Geleceğe Güçlü Adımlar

Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedefiyle, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerliyoruz." dedi. Cumhuriyet'in aziz milletin bağımsızlık tutkusunu dünyaya ilan ettiği gün olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türk milletinin yokluklar içinde dahi kararlılıkla Cumhuriyet'i kurduğunu ifade etti.

Asırlık Bir Çınar Gibi

Cumhuriyet'in nice zorlukları aştığını hatırlatan Yılmaz, bu dönüm noktasıyla birlikte ülkenin aydınlık yarınlara taşınması için var güçleriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Birlik, kardeşlik ve vatan sevgisinin önemine değinen Yılmaz, "Bugüne kadar bu değerlere yönelen her tehdit, milletimizin çelikten iradesi karşısında başarısızlığa uğramıştır. Bugünden sonra da uğramaya mahkumdur." şeklinde konuştu.

Atatürk ve Kahraman Şehitler Anıldı

Yılmaz, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." diyerek mesajını sonlandırdı.