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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şehit Astsubay Alp İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Alp için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şehit Astsubay Alp İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için üzüntülerini dile getirdi.

Başsağlığı Dilekleri

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Bu olay, Türk milletinin kahraman askerlerine duyduğu saygının ve minnettarlığın bir kez daha altını çizerken, Yılmaz'ın paylaştığı başsağlığı mesajı büyük bir üzüntü ile karşılandı.

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