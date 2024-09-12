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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Emeklilere Müjdeli Haber Verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emeklilere önemli bir artış sağlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Emeklilere Müjdeli Haber Verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Emeklilere Destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emeklilere yönelik yapılan artışları duyurdu. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize %41,5 enflasyon beklediğimiz bir yılda bunun 2 katı kadar artış sağladık. İhtiyaçları doğrultusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Destekler Sürecek

Yılmaz, bütçe olanakları genişledikçe emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 3), Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 3), Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Yılmaz, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sol 3) ve editörlerin sorularını yanıtladı. AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan (sol 2), Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan (sağ 2) ve Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan (solda) da toplantıda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 3), Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 3), Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Yılmaz, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sol 3) ve editörlerin sorularını yanıtladı. AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan (sol 2), Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan (sağ 2) ve Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan (solda) da toplantıda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

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