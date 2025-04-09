Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türk-Alman Medya Forumu'nda İsrail'in Filistin'deki Soykırımlarına Dikkat Çekti

Altun, Medya Forumunda Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk-Alman Medya Forumu’nda yaptığı konuşmada, İsrail hükümetinin Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımları sona erdirmek için Türkiye’nin 1,5 yıldır sürdürdüğü mücadelenin tüm dünyadan destek alması gerektiğini vurguladı. Altun, "Bölgemizde yaşanan bu trajedi bir an önce bitirilmeli ve insanlığın bu ateşten etkilenmesi önlenmelidir. İnsanlık olarak önümüzde duran en acil konu budur," dedi.

Medya İşbirliğinin Önemi

Altun, forumda medya alanındaki işbirliklerini güçlendirmek, stratejik diyalog zeminleri inşa etmek, medyanın seyrini değerlendirmek ve sorunlara çözümler aramak amacıyla 2025 yılına kadar benzer etkinliklerin düzenleneceğini açıkladı. "Küresel belirsizlik döneminde medya mensupları hayati bir görevi icra ediyor," diyen Altun, etkili olan medyanın topluma doğru anlayış sunma imkanı sağladığını ifade etti.

Filistin'deki Duruma Dikkat Çekti

Türkiye’nin, Filistin'de süregelen soykırımları durdurma konusundaki kararlılığını vurgulayan Altun, İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana 50 binin üzerinde sivil öldürdüğünü belirtti. Bu dramın yanı sıra, 211 gazeteci görevini yaparken katledildi. Altun, "Hayatta kalanları açlığa mahkum ederek, dünyanın adalet ve hakikat damarını kesmeye çalışıyor," dedi.

Türkiye'nin Rolü ve Uluslararası İlişkiler

Türk-Alman ilişkilerinin tarihe dayandığını ve çok sayıda zorlu süreçten geçtiğini ifade eden Altun, Türklerin Almanya'da 3,5 milyon nüfusa ulaştığını belirtti. Altun, "Almanya'da yaşayan Türklerin kendilerini güvende hissetmeleri kritik önemdedir," dedi. Ayrıca, Türkiye’nin barış ve istikrar sağlama konusundaki çabalarına dikkat çekti ve Avrupa'daki güvenlik mimarisinin Türkiye olmadan başarılı olamayacağını belirtti.

Irkçılığa Karşı Ortak Mücadele

Altun, ırkçılığa karşı ortak mücadelenin önemini vurgulayarak, "Irkçılık bir insanlık suçudur ve ortak çözüm geliştirmeliyiz," dedi. Aynı zamanda, "Basın özgürlüğü kisvesi altında dezenformasyona göz yumulamaz" diyerek medyanın, terör propagandasına zemin hazırlamaması gerektiğini ifade etti.

Ortak Projelerle İki Ülke İşbirliği Güçlenecek

Medya alanında ortak projelerin önemine de değinen Altun, Türkiye ile Almanya arasında kültürel etkileşimin ve medya işbirliğinin artırılacağını belirtti. Ortak projelerle dizi ve film gibi içeriklerin üretilmesinin öncelikli hedef olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türk-Alman Medya Forumu"nda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türk-Alman Medya Forumu"nda konuşma yaptı.