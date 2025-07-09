Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Suriye Enformasyon Bakanlığı'na Ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Önemli Ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyeti, Suriye Enformasyon Bakanlığı'nı ziyaret ederek, iletişim, medya ve enformasyon alanlarında olası işbirlikleri üzerinde durdu.

Görüşmeler Şam'da Gerçekleştirildi

Ziyaret, Şam'da gerçekleşti ve heyette Kamu Diplomasisi, Basın ve Yayın, Halkla İlişkiler ile Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daireleri'nden üst düzey temsilciler yer aldı. Suriye Enformasyon Bakanlığı'nın Dijital Medya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mohammad Tafran ve diğer üst düzey yetkililer ile biri araya gelindi.

İletişim Alanında İşbirlikleri Konuşuldu

Görüşmede, İletişim Başkanlığının kurumsal yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Türkiye ve Suriye arasında medya, enformasyon, dezenformasyonla mücadele, halkla ilişkiler ve stratejik iletişim konularında gerçekleştirilebilecek işbirlikleri ele alındı.

İletişim alanındaki ilişkilerin kurumsal bir zeminde ilerlemesi gerektiği vurgulandı ve Türkiye'nin bu konularda her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu belirtildi.

Suriye Yetkililerinin Geri Bildirimleri

Suriye Enformasyon Bakanlığı temsilcileri ise bakanlıklarının karşı karşıya kaldığı sorunları dile getirerek, Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele ve dijitalleşme konusundaki bilgi ve deneyiminden faydalanmaktan mutluluk duyacaklarını ifade ettiler.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyeti, Suriye Enformasyon Bakanlığını ziyaret ederek, iletişim, medya ve enformasyon alanlarında yapılabilecek işbirliği konularında görüşme yaptı. Başkanlığa bağlı Kamu Diplomasisi, Basın ve Yayın, Halkla İlişkiler ile Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi başkanlıklarından üst düzey temsilcilerin yer aldığı heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Enformasyon Bakanlığının Dijital Medya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mohammad Tafran, Suriye Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü Ala Bassilo, Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Basın Dairesi Başkanı İbrahim Sued ve Suriye Enformasyon Bakanı Özel Kalem Müdürü Layla Al Rifai ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyeti, Suriye Enformasyon Bakanlığını ziyaret ederek, iletişim, medya ve enformasyon alanlarında yapılabilecek işbirliği konularında görüşme yaptı. Başkanlığa bağlı Kamu Diplomasisi, Basın ve Yayın, Halkla İlişkiler ile Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi başkanlıklarından üst düzey temsilcilerin yer aldığı heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Enformasyon Bakanlığının Dijital Medya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mohammad Tafran, Suriye Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü Ala Bassilo, Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Basın Dairesi Başkanı İbrahim Sued ve Suriye Enformasyon Bakanı Özel Kalem Müdürü Layla Al Rifai ile bir araya geldi.