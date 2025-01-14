Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu AKM'de Konser Veriyor

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 2025'teki İlk Konserini Veriyor

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 19 Ocak 2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenleyeceği konserle müzikseverlerle buluşacak. Bu özel konserde, evcara ve muhayyer makamında seçkin eserler dinleyiciye sunulacak.

Konser Detayları

Konserin şefliğini üstlenecek olan Mehmet Hulusi Yücebıyık, dinleyicileri iki bölümden oluşan bir müzik ziyafeti ile buluşturacak. İlk bölümde, ünlü besteci Küçük Mehmet Ağa'nın ağır semai ve yürük semai tarzındaki eserleri ile Türk müziğinin önde gelen kadın bestecilerinden Dilhayat Kalfa'nın peşrev ve saz semaisi niteliğindeki eserleri yorumlanacak.

Solist Bekir Ünlüataer ile Unutulmaz Bir Performans

Konserin ikinci bölümünde ise, solist Bekir Ünlüataer, nihavend makamından neoklasik döneme ait eserleri seslendirirken, bir gazeli de dinleyicilerle buluşturacak. Bu performans, dinleyicilere eşsiz bir Türk müziği deneyimi sunacak.