Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri İptal Edildi

Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri İptal

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamada Duygusal Mesajlar

Belediyeden yapılan duyuruda, "Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçesinde yaşanan terör eylemi sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.