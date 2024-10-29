Cumhuriyet Emanettir: Çanakkale'de Anlamlı Kutlama

Çanakkale'de Anlamlı Bir Mesaj
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babadere köyündeki köylüler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılına özel bir kutlama gerçekleştirdi.
Köylülerden Özgün Kutlama
Babadere köyü sakinleri, tarlalarına "Cumhuriyet emanettir" yazdı. Bu anlamlı ifade, Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparken, köylülerin bayram ruhunu da yansıtıyor.
Sosyal Medyada Büyük İlgi
Köylüler, yazdıkları mesajın yanı sıra zeybek oyunu sergileyerek bir video da hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.