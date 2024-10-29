Cumhuriyet Emanettir: Çanakkale'de Anlamlı Kutlama

Çanakkale'de Anlamlı Bir Mesaj

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babadere köyündeki köylüler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılına özel bir kutlama gerçekleştirdi.

Köylülerden Özgün Kutlama

Babadere köyü sakinleri, tarlalarına "Cumhuriyet emanettir" yazdı. Bu anlamlı ifade, Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparken, köylülerin bayram ruhunu da yansıtıyor.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Köylüler, yazdıkları mesajın yanı sıra zeybek oyunu sergileyerek bir video da hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.