Cumhuriyet'in 102. Yılına Özel 'Türk Valsleri ve Cumhuriyet Şarkıları' Konseri

CSO Ada Ankara'da duygulu ve coşkulu kutlama

Keman virtüözü Cihat Aşkın ile bariton Teyfik Rodos, Cumhuriyet'in 102. yılına özel hazırlanan 'Türk Valsleri ve Cumhuriyet Şarkıları' konserinde müzikseverlerle buluştu.

Konser, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonda gerçekleştirildi; etkinlik saygı duruşu ve orkestranın çaldığı İstiklal Marşı ile başladı.

Sahneye çıkan Aşkın ve Rodos, Avrasya Oda Orkestrası eşliğinde Türk valsleri ve cumhuriyet şarkılarından oluşan seçkin bir repertuar sundu.

Programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserler arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü', 'Manastır Türküsü', 'Sarı Zeybek' ve 'Hatırla Sevgili' ile birlikte geleneksel ve tango etkili valsler olan 'Yine Bir Gülnihal' ve 'Kelebek' gibi yapıtlar seslendirildi.

Dinleyiciler konseri ellerinde Türk bayraklarıyla takip ederken salon, hem duygusal hem de coşkulu anlara tanıklık etti.

