Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Viyana Milletvekili Aslıhan Bozatemur'un Görkemli Düğünü

Görkemli Düğün Töreni

Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, hayatlarını birleştirdi. Düğün töreni, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

Davetlilerden Yoğun İlgi

Törene, yargı ve güvenlik bürokrasisinden çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, törendeki konuşmasında, önemli görevlerde bulunan iki ismin evliliğinin hem Türkiye hem de Avusturya'daki Türk toplumu açısından büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Teşekkür Mesajı

Erdal Akdağ ve Aslıhan Bozatemur çifti, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti. Çift, hayatlarının bu en anlamlı gününü dostları ve sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, hayatlarını birleştirdi.