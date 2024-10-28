Cumhuriyetimizin 101. Yılı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Mesaj

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Cumhuriyetimizin 101. yılı sevincini Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, savunma sanayimizin önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a yapılan alçak terör eyleminin açtığı yaralarla buruk bir şekilde yaşıyoruz.

Bakan Uraloğlu, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, terör eyleminin ardından devlet ve milletin her zamanki gibi tek yürek olduğunu belirtti: "Cumhuriyet'imizin 101. yılı sevincini, bu tür alçakça saldırılar karşısında elde edilen dayanışma ruhuyla daha da güçlendireceğiz. Aziz milletimiz, bu tür saldırılara asla boyun eğmeyecek, daha çok çalışacak, daha çok üretecektir." açıklamasında bulundu.

Geleceğe Yönelik Projeler ve Hedefler

Uraloğlu, bakanlık olarak yeni ulaşım ve altyapı projelerine hız kesmeden devam ettiklerini ifade ederek, çevre hassasiyetine, düşük karbon emisyonuna ve akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması konularına önem verdiklerini vurguladı.

Uraloğlu, ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlarını inşa etmeye devam edeceğiz. İstiklal mücadelemizin kahramanlarını anıyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, her bir şehidimizi rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tüm vatandaşlarımızın kutluyorum." ifadelerini kullandı.