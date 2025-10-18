Çüngüş’te Kral Yolu Yürüyüşü, Bağ Bozumu ve Nar Festivali Coşkusu

Çüngüş’te Kral Yolu Yürüyüşü, Bağ Bozumu ve Nar Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde düzenlenen Kral Yolu Yürüyüşü, Bağ Bozumu ve Nar Festivali, bölge üreticileri, kurum temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından organize edildi.

Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İlami Çakmak ile çok sayıda vatandaş, Mırgan Yaylası'ndan kırsal Geçit Mahallesi'ne kadar yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, Çüngüş Kaymakamlığı ile Çüngüş Belediyesi işbirliğiyle kurulan belediye bahçesindeki stantları gezerek üreticilerin sergilediği bal, nar, üzüm ve diğer yöresel ürünleri inceledi.

Katılımcılar ayrıca alanda odun ateşinde kaynatılan üzüm suyunu karıştırdı ve ipe takılı cevizleri kaynayan bulamaca batırma geleneğini birlikte yaşadı.

Vali Zorluoğlu: Çüngüş'ün Doğası ve Üretim Potansiyeli Etkileyici

Programda konuşan Vali Zorluoğlu, Çüngüş'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. İlçede yürüyüş sırasında birçok tarımsal ürünün yetiştirildiğini gördüklerini belirten Zorluoğlu, 'Hakikaten Çüngüş'ün doğasına, güzelliklerine hayran kaldık. Orada bambaşka bir mikroklima etkisinin var olduğunu öğrendik. Çüngüş'te nardan başka mandalina ve portakalın dahi yetiştirilebildiğini gördük. Bu gerçekten etkileyici, inanılmaz bir şey. Ayrıca, yaylaya giderken yine çok büyük bağlar ve çok ciddi üzüm üretimi yapılan alanlarla karşılaştık. Bu manada Çüngüş'ün özellikle üzüm ve üzüm ürünleri, pestil ve benzeri ürünlerde çok başarılı olduğunu ve Çüngüş ürünlerinin de çok tercih edildiğini gördük.' dedi.

Zorluoğlu, üreticileri tebrik ederek, 'Üreticilerimizi tebrik ediyoruz. Gayret gösteren, bir şeyler yapmaya çalışan, üretmeye çalışan, ürettiğini satıp geçimini elde etmeye çalışan insanlarımızla gerçekten gurur duyuyorum.' ifadelerini kullandı.

İlçe ile ilgili duygularını ve bölgenin geleceğine yönelik temennilerini paylaşan Zorluoğlu, 'Çüngüş ilçemiz kendi yağıyla kavrulmaya çalışan ve bugüne kadar kendi değerlerini, kültürünü koruyabilmiş, muhafaza edebilmiş ve yine yakın geçmişte Diyarbakır'da ve bölgede çok ciddi terör hadiseleri yaşanırken devletinin, milletinin yanında yer almış, o bakımdan da bizim gönlümüzde Çermik'le birlikte apayrı yeri olan ilçemizdir. Elbette kardeşlik, barış, huzur ve dayanışma ve demokrasi kazansın, kazanacaktır. Temenni ederiz bu bölgede 40 yıldan fazladır yaşanan sıkıntılar, sorunlar artık bir nihayete ersin. Burada artık silah sesleri, bomba sesleri, kavgaların, gürültülerin sesleri çıkmasın. Burada üretimin, istihdamın, ihracatın, kardeşliğin sesi, soluğu çıksın.' sözlerine yer verdi.

Zorluoğlu, festivalin her yıl güçlü bir şekilde devam etmesini dilediklerini ve görevde oldukları sürece festivale destek vereceklerini belirtti.

Protokol Konuşmaları ve Kültürel Etkinlikler

Milletvekilleri Ensarioğlu, Yaz ve Suna Ataman ile Kaymakam Metin Baskın ve Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe de etkinlikte birer konuşma yaptı.

Program, plaket takdiminin ardından halk oyunları gösterileri ve sanatçıların seslendirdiği türkülerle devam etti.

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

