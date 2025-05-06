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D-8 Ülkeleri Turizm Bakanları Kahire'de Bir Araya Geldi

D-8 ülkeleri turizm bakanları, Kahire'de yapılan toplantıda Türkiye'nin turizmdeki hedeflerini ve yapay zeka uygulamalarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 12:28
D-8 Ülkeleri Turizm Bakanları Kahire'de Bir Araya Geldi

D-8 ülkeleri turizm bakanları, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm alanındaki hedeflerini ve yapay zeka uygulamalarını paylaştı.

Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı'nın 4. Turizm Bakanları Toplantısı'nda, bakanlar, turizm sektörünü dönüştürme yolunda atılacak adımları tartıştı. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathi, toplantının açılışında Türkiye'nin Antalya şehrinin D-8 ülkeleri tarafından 2025 yılı Turizm Şehri olarak seçildiğini duyurarak Bakan Ersoy'u kutladı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Ersoy, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 turizm destinasyonu arasında yer aldığını vurguladı. Ersoy, "2024 yılında turizm gelirlerimiz yüzde 8 artarak 61 milyar dolara, ziyaretçi sayımız ise yüzde 9 artışla 62 milyona ulaşacak," diyerek bu alandaki büyümeyi vurguladı.

Ersoy, hükümetin düşük kamu hizmeti maliyetleri ve vergi indirimleri gibi teşvikler sağladığını belirtirken, 2019 yılında kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)'nın, Türkiye'yi güçlü bir marka haline getirme yolundaki çalışmalarını aktardı.

Bakan Ersoy ayrıca, Türkiye'nin pandemide geliştirdiği Güvenli Turizm Programı'nın dünya çapında bir örnek teşkil ettiğini hatırlattı. Bu programın 2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile işbirliği sonucunda "Sürdürülebilir Turizm Programı"na dönüştüğünü belirtti.

Türkiye'nin 2053 turizm vizyonu'nu "yeşil altyapı ve sürdürülebilirlik odaklı" olarak tanımlayan Ersoy, yapay zeka ve dijital teknolojilerin turizmdeki rolünü ön plana çıkardı. "Yapay zeka, turizmde bir devrimdir," diyen Ersoy, sektörde teknolojinin nasıl daha etkin kullanılacağı üzerinde durdu.

Kültürel dönüşüm ve dijital etkileşim konularında Türkiye'nin hedeflerini de belirten Bakan, yapay zeka temelli sistemlerin müzelerde hayata geçirileceğini ekleyerek, kültürel mirası interaktif bir şekilde sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gelişen 8 Ülke (D-8)...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı'nın 4. Turizm Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gelişen 8 Ülke (D-8)...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı'nın 4. Turizm Bakanları Toplantısı'na katıldı.

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