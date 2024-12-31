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Darıca'da Mangal Gazından 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde mangaldan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 5 kişi hastaneye götürüldü.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 09:56
Darıca'da Mangal Gazından 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, ısınmak için yaktıkları mangaldan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir aile hastaneye kaldırıldı. Olay, Osmangazi Mahallesi Hanımeli Sokak'ta gerçekleşti. 4 katlı binanın zemin katında yaşayan 5 kişilik aile, 4 gün önce yaşanan doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından gaz kesintisi nedeniyle mangalda kömür yakmaya karar verdi.

Durumu fark eden anne Halime Y., eşi Abdullah Y. ve çocukları Belinay (13), Bulem (8) ile Beril Y. (3)'ü uyandırarak 112 Acil Servis'i aradı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Aileden Halime ve çocukları, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, baba Abdullah Y. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu üzücü olay, karbonmonoksit gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması, özellikle ısınma yöntemleri konusunda halkı uyarıyor.

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