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Darp Sonucu Hayatını Kaybeden Genç, 5 Hastaya Umut Oldu

Antalya'da darp sonucu beyin ölümü gerçekleşen Muzaffer Ancın'ın organları, 5 hastaya hayat verdi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 21:37
Darp Sonucu Hayatını Kaybeden Genç, 5 Hastaya Umut Oldu

Antalya'da Darp Sonucu Hayatını Kaybeden Muzaffer Ancın'ın Organları 5 Hastaya Umut Oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde darp sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedavi görürken beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki Muzaffer Ancın, organ bağışı ile 5 hastaya umut oldu.

9 Haziran'da yaşadığı trajik olay sonrası Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ancın'ın yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesi, beyin ölümünün gerçekleşmesiyle son buldu. Ancın'ın ailesi, acılı süreçte anlamlı bir karar alarak organ bağışı yapma kararı aldı.

Antalya Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı uzman doktor Cennet Doğanay, aileye olan minnettarlığını dile getirerek, "33 yaşındaki değerli hastamız Muzaffer Ancın'ın ailesi, insanlık adına önemli bir karar alarak organ bağışında bulundu. Bu davranışları için minnettarız. Acımız büyük, kelimeler yetersiz," şeklinde konuştu.

Doğanay, bu kararın başka hastalar için umut verdiğine dikkat çekerek, “Bu onurlu karar sayesinde akciğer ve kalp uygun alıcılara nakledildi. Ayrıca, karaciğer, acil kodla bekleyen bir hastaya, sağ ve sol böbrek ise tam doku uyumlu iki hastaya gönderilmiştir,” dedi.

Bir kişinin organ bağışının birden fazla canlıya hayat verebildiğini belirten Doğanay, "Bu örnekte olduğu gibi tek bir bağışla 5 hastanın yaşama tutunduğunu görmekteyiz," ifadelerini kullandı.

Organ bağışı konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Doğanay, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, gittiği canlıların hayat bulmasının önemine dikkat çekti.

Muzaffer Ancın’ın ameliyathane çıkışında, ailesi duygusal anlar yaşadı. Evladını kaybeden baba Mustafa Ancın, "Bizim tek tesellimiz, evladımızın organlarının başkalarına hayat verecek olması. Onlar yaşadıkça ve insanlık için iyilikler yaptıkça, inşallah oğlum da hissedar olacak. Bu, ahiretinin kurtulmasına vesile olacak. Üzüntümüz çok büyük ama bir yandan da buruk bir sevincimiz var. İnşallah gittiği canlarda yaşasın, hayat bulsun evladım." diyerek duygularını ifade etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, darp sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü...

Antalya'nın Kaş ilçesinde, darp sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya umut oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, darp sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü...

Antalya'nın Kaş ilçesinde, darp sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya umut oldu.

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