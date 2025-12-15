DOLAR
42,69 -0,03%
EURO
50,12 0,03%
ALTIN
5.963,33 -1,11%
BITCOIN
3.824.571,11 -1,04%

Datça'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Datça'da Reşadiye Altı İnönü Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 kişi hayatını kaybetti. (Plakalar: 48 R 2520, 39 TE 024)

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:33
Datça'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Datça'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza Detayları

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Altı İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Datça istikametine seyreden 48 R 2520 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 39 TE 024 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan kişi yola savrularak olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve MAG AME ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden iki kişi Datça Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DATÇA’DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ

DATÇA’DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ

DATÇA’DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Balkondan Düşen Yaşlı Adam İtfaiye Operasyonuyla Kurtarıldı
2
Erzurum Karayazı'da Kurt Alarmı: Sürüler Merkez Mahallelere İndi
3
Sarıkamış'ta Kayak Sezonu 17 Aralık 2025'te Açılıyor
4
Aydın Nazilli'de Ağaca Çarpan Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
5
Çanakkaleli Balıkçılar Sezondan Memnun: İstavrit Akını Ocak Ortası Bekleniyor
6
Esenyurt'ta 21 Yaşındaki Muhammed Yıldız Öldü: Aile 'Sahte Alkol' İddiası

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor