Datça'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Datça'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza Detayları

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Altı İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Datça istikametine seyreden 48 R 2520 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 39 TE 024 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan kişi yola savrularak olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve MAG AME ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden iki kişi Datça Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DATÇA’DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ