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Dearborn'da Müslüman Seçmenlerin Etkisiyle Demokratların Yenilgisi

Dearborn, Gazze politikalarına tepki olarak Demokrat Partiye alternatif adayları tercih etti,Trump öne çıktı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 10:01
Dearborn'da Müslüman Seçmenlerin Etkisiyle Demokratların Yenilgisi

Dearborn: Müslüman ve Arap Seçmenlerin Etkisi

Michigan eyaletinin Dearborn kenti, Gazze'ye yönelik soykırıma destek veren Demokrat liderlerin yenilgisiyle gündeme geldi.

Seçim Sonuçları ve Katılım Oranı

Resmi olmayan sonuçlara göre, Dearborn'da seçmenlerin %42,48'i Donald Trump'a, %36,26'sı Kamala Harris'e, %18,37'si ise Yeşil Parti adayı Jill Stein'a oy verdi. Katılım oranı ise %54,72 olarak belirlendi.

Demokrat Parti İçin Önemli Bir Kaybı Göstergesi

2020 seçimlerinde Joe Biden'a 150 bin oy farkıyla üstünlük sağlayan Michigan'da, bu seçimde Trump'ın önde gelmesi, Demokrat Parti için büyük bir oy kaybını gösteriyor.

Arap-Amerikan Toplumunun Tepkisi

Arap-Amerikan toplumu, Gazze politikasına karşı Demokrat Parti yönetimine alternatif adaylara yönelerek net bir mesaj gönderdi.

Dearborn'un Özgün Havalası

ABD'de "Arap-Amerikan toplumunun başkenti" olarak bilinen Dearborn, 110 bin nüfuslu bir şehirde yaklaşık 250 bin Müslüman seçmeni barındırıyor. 2020 nüfus sayımına göre, nüfusun %54,5'inin Orta Doğu veya Kuzey Afrika kökenli olduğu belirtiliyor.

Duyarlı Seçmenler ve Kampanyalar

Gazze politikaları nedeniyle Demokrat Partiyi protesto eden Müslüman aktivistler, Dearborn'da yapılan seçim çalışmalarında aktif rol aldılar. "Harris'i Terk Et" gibi gruplar, seçmenleri öne çıkararak Harris'i protesto etti.

Seçmenlerin Ortak Endişeleri

Dearborn'da seçmenler, Gazze'deki trajedi ve ABD'nin politikalarına yönelik eleştirilerini göz önünde bulundurarak katılım sağladı. Birçok Arap Amerikalı, Biden yönetiminin İsrail'e sunduğu desteği eleştirerek bu seçimlere katılmayacaklarını ifade etti.

Sonuç ve Gelecekteki Beklentiler

Bu seçim, Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle Arap Amerikalı toplumu arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Dearborn Belediye Başkanı Abdullah Hammoud, Biden yönetiminin Arap toplumunu bir oy deposu gibi gördüğünü ifade etti. Bu bağlamda, Arap ve Müslüman toplulukların tepkileri, önümüzdeki siyasi süreçlerde etkili olmaya devam edecek.

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