Delhi'de 4 Katlı Bina Çöktü: 4 Ölü, 10 Kişi Enkaz Altında

Delhi'de 4 Katlı Bina Çökmesi: 4 Ölü

Hindistan'ın Delhi eyaletinde, yerel saatle 03.00 sularında 4 katlı bir bina çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

14 Kişi Ekipler Tarafından Kurtarıldı

NDTV kanalının haberine göre, 14 kişi enkazdan kurtarıldı, ancak yerel polis yetkilisi Sandeep Lamba, hala 8 ila 10 kişinin enkaz altında kaldığı tahmin edildiğini duyurdu.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Genel Müfettiş Yardımcısı Mohsen Shahidi, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Ekipler, enkaz altında kalan kişileri bulmak için yoğun çaba harcıyor.

İnceleme ve Soruşturma Başlatıldı

Delhi Belediye Başkanı Mahesh Kumar Khinchi, olayla ilgili bir soruşturma başlatılması ve ihmali görülen kişilerin açığa alınması talimatını verdi. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması bekleniyor.

Hindistan'ın Delhi eyaletinde 4 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. NDTV kanalının haberine göre, Delhi'de yerel saatle 03.00 sularında 4 katlı bina çöktü. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar çalışmalarını sürdürüyor.

Hindistan'ın Delhi eyaletinde 4 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. NDTV kanalının haberine göre, Delhi'de yerel saatle 03.00 sularında 4 katlı bina çöktü. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar çalışmalarını sürdürüyor.