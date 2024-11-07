DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'a Yönelik Soruşturma Başlatıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan Hakkında Soruşturma Süreci

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, suçu ve suçluyu övme ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından yürütülüyor.

Tuncer Bakırhan'ın Açıklamaları

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin'de yaptığı bir konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle incelemeye alındı. Bilgiler doğrultusunda, Bakırhan'ın "Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır." şeklindeki ifadeleri soruşturmaya sebep oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ve Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yaptıkları açıklamalar yüzünden yasal işlemler başlatıldığını bildirdi. Bakırhan'ın Siirt Milletvekili olması nedeniyle soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.