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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Barış ve Demokrasi Vurgusu Yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yenimahalle'deki etkinlikte barış ve demokrasi çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 23:15
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Barış ve Demokrasi Vurgusu Yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Barış ve Demokrasi Vurgusu Yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Yenimahalle İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "dayanışma etkinliği"nde konuştu. Bakırhan, etkinlikte barışa, kardeşliğe sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini belirten Bakırhan, "Bu ülkenin enerjisini demokrasiye, özgürlüklere harcamasına sahip çıkmak gerekiyor" dedi. Tekçi ve mezhepçi rejimlerin büyük sancılar çektiğini dile getirerek, Orta Doğu'daki tekçi rejimlerin bir bir yıkıldığını ifade etti.

Çeşitlilik ve Demokrasi Vurgusu

Türkiye'nin, çeşitli kimliklerin ve inançların bir arada yaşadığı bir coğrafyaya sahip olduğunu hatırlatan Bakırhan, "Eğer Orta Doğu'daki krizlerden dersler alabilirsek, demokratik ve eşit yurttaşların olduğu bir cumhuriyet yaratabiliriz" diye konuştu.

Öcalan'ın "barış ve demokratik toplum" çağrısının önemine de değinen Bakırhan, bu çağrının incelikle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Umut ve Dayanışma Mesajı

Bakırhan, Türkiye'deki tüm halkların barış içinde bir arada yaşamasını istediklerini belirterek, "Bugün bu tarihi günlerde barışa, kardeşliğe sahip çıkmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DEM Parti heyetinin, İmralı'da Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmelere de değinen Bakırhan, Öcalan'ın umut verici açıklamalarda bulunduğunu; eğer ülkeyi yönetenler samimi olursa, demokrasi ve özgürlüklerin sağlanabileceği mesajını aktardığını ifade etti.

Bakırhan, Türkiye'nin siyasetinin tekçi anlayışından kurtulup daha demokratik bir anayasaya sahip olması gerektiğini belitti. "Bu ülkeye çatışma değil, barış, adalet, hukuk ve demokrasi gerek" diyerek sözlerini sonlandırdı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Yenimahalle İlçe Başkanlığının "dayanışma...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Yenimahalle İlçe Başkanlığının "dayanışma etkinliği"ne katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Yenimahalle İlçe Başkanlığının "dayanışma...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Yenimahalle İlçe Başkanlığının "dayanışma etkinliği"ne katıldı.

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