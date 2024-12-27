DEM Parti'li Bartin: Hakkari'ye Öğretmen Atamaları Yetersiz

DEM Parti'li Bartin, Hakkari'ye Öğretmen Atamalarını Eleştirdi

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, Hakkari'ye yapılan öğretmen atamalarının yetersiz kaldığını ifade etti. Bartin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında, mülakat sisteminin liyakat ilkesini göz ardı ettiğini ve bu durumun adaletsiz bir sürece yol açtığını belirtti.

Öğrencilerin İhtiyaçlarına Dikkat Çekti

Bartin, Hakkari'deki öğretmen atamalarının yetersiz olmasının yanında, eğitimdeki diğer önemli noktalara da dikkat çekti. Bartin, “Okul yemeği programları hayata geçirilmeli, yoksul ailelerin çocukları düzenli yardımlarla desteklenmelidir.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, öğrencilerin hijyenik koşullarda eğitim almasının sağlanması gerektiğini ve kız çocuklarının okul devamsızlıklarının engellenmesi gerektiğini ifade etti. Bartin, kamu bütçesindeki eğitim payının arttırılmasının ve okul harcamalarının ailelere yük olmamasının gerektiğini sözlerine ekledi.