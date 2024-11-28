DEM Parti'li Gergerlioğlu: 'Sahte Dolar Piyasada Tedirginliğe Neden Oluyor'

Gergerlioğlu'ndan Kritik Açıklamalar

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği toplantıda, 600 milyon dolar değerinde sahte doların ülkeye girişi olduğunu belirtti. Sahte dolarların ATM'ler ve para sayma makineleri tarafından ayırt edilemediğini ifade eden Gergerlioğlu, bu durumun piyasalarda büyük bir tedirginlik yarattığını vurguladı.

Tahir Elçi'yi Unutmadık

Gergerlioğlu, toplantısında dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümünün üzerinden 9 yıl geçtiğine dikkat çekti. Elçi'yi, haksızlıklara karşı destansı bir mücadele veren saygın bir hukukçu olarak nitelendiren Gergerlioğlu, "Elçi'yi unutmayacağız" dedi.

Sağlık Alanında İstihdam Talepleri

Öğrenim hayatı boyunca amin mezunlarının atanamadığını ifade eden Gergerlioğlu, bu mezunlara üniversitelerin araştırma hastanesi laboratuvarlarında ve kamu atamalarında yetki verilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı personel alımlarında bu mezunların yer almasını talep etti.

Komisyon Üyeliği ile Yolsuzluklarla Mücadele

DEM Parti'li Gergerlioğlu, Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu üyesi olarak, hastanelerdeki yolsuzlukların yanı sıra diğer kurumlarda da olabileceğine dikkat çekti. "Etkin bir araştırma ile istismar edilecek durumları önleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.