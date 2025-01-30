DEM Parti'li Sayyiğit: Van'da İşsizlik Oranı Genel Oranın 3 Katı

DEM Parti'li Sayyiğit: Van'da İşsizlik Sorunu Kritik Boyutlarda

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, düzenlediği basın toplantısında Van'daki işsizlik sorununa dikkat çekti. Sayyiğit, Van'da işsizlik oranının genel işsizlik oranının 3 katı olduğunu ifade ederek, "Bu sebeple Van göç veriyor." dedi.

Meclis'teki basın toplantısında Van'ın sorunlarına çözüm üretilemediğini savunan Sayyiğit, "Yıllardır Van'a sözler verip yerine getirmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Gençlerin Nüfus Düşüşü

Sayyiğit, Van'da işsizlik oranlarının yüksekliği nedeniyle gençlerin doğdukları şehirde geçim mücadele edemediklerini vurguladı. 2020 yılında 1 milyon 149 bin olan Van'ın nüfusunun, şu anda 1 milyon 127 bine düştüğünü belirten Sayyiğit, "Gençler nerede, nereye gidiyor? Başka şehirlere gitmek zorunda kalıyor." şeklinde konuştu.

Şehir İçi Ulaşım Problemleri

Şehrin ulaşım sorunlarına da değinen Sayyiğit, Van-Şırnak yolunun bir an önce tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Van'da çığ riski olduğunu belirterek bazı noktalara kar tünellerinin yapılması gerektiğine dikkat çekti.