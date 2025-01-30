DOLAR
35,78 0,07%
EURO
37,31 -0,02%
ALTIN
3.190,78 -0,59%
BITCOIN
3.771.064,44 -0,88%

DEM Parti'li Sayyiğit: Van'da İşsizlik Oranı Genel Oranın 3 Katı

Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, işsizlik oranının genel oranın 3 katı olduğunu belirtti ve gençlerin göç etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:02
DEM Parti'li Sayyiğit: Van'da İşsizlik Oranı Genel Oranın 3 Katı

DEM Parti'li Sayyiğit: Van'da İşsizlik Sorunu Kritik Boyutlarda

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, düzenlediği basın toplantısında Van'daki işsizlik sorununa dikkat çekti. Sayyiğit, Van'da işsizlik oranının genel işsizlik oranının 3 katı olduğunu ifade ederek, "Bu sebeple Van göç veriyor." dedi.

Meclis'teki basın toplantısında Van'ın sorunlarına çözüm üretilemediğini savunan Sayyiğit, "Yıllardır Van'a sözler verip yerine getirmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Gençlerin Nüfus Düşüşü

Sayyiğit, Van'da işsizlik oranlarının yüksekliği nedeniyle gençlerin doğdukları şehirde geçim mücadele edemediklerini vurguladı. 2020 yılında 1 milyon 149 bin olan Van'ın nüfusunun, şu anda 1 milyon 127 bine düştüğünü belirten Sayyiğit, "Gençler nerede, nereye gidiyor? Başka şehirlere gitmek zorunda kalıyor." şeklinde konuştu.

Şehir İçi Ulaşım Problemleri

Şehrin ulaşım sorunlarına da değinen Sayyiğit, Van-Şırnak yolunun bir an önce tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Van'da çığ riski olduğunu belirterek bazı noktalara kar tünellerinin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
2
Kars'taki Kış-2025 Tatbikatı'na 20 Ülkeden Katılım
3
Hakaret Eden Öğrencilerle Uzlaşma: Öğretmenden Kitap ve Spor Şartı
4
Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri Turizme Kazandırılıyor
5
Tokat Belediyesi'nden 250 Kişiye Evde Bakım Hizmeti
6
Borneo Adası'ndaki Sel ve Heyelanlar 5 Can Aldı
7
Batman'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor